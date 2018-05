Wahl in Venezuela

Bundesaußenminister Maas hat die Präsidentschaftswahl in Venezuela kritisiert.

Er sagte am Rande des G20-Außenministertreffens in Buenos Aires, das seien nicht die freien und fairen Wahlen gewesen, die das venezolanische Volk verdient habe. Maas warf dem im Amt bestätigten Präsidenten Maduro vor, die Opposition eingeschüchtert zu haben. Viele Länder des amerikanischen Kontinents riefen aus Protest ihre Botschafter aus Venezuela zurück. Die USA bezeichneten die Wahl als Betrug. Man werde rasch wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen zur Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela ergreifen. Spaniens Ministerpräsident Rajoy twitterte, es seien noch nicht einmal minimale demokratische Normen geachtet worden.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.