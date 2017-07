Die nordrhein-westfälische AfD fordert eine vollständige Neuauszählung der Landtagswahl.

Seine Partei sei massiv um Stimmen betrogen worden, erklärte der Essener AfD-Chef Keuter vor Journalisten in Düsseldorf. Es gehe im Ergebnis um mehr als ein Mandat. Die AfD war bei der Wahl am 14. Mai mit 16 Abgeordneten in den NRW-Landtag eingezogen. - Der Landeswahlausschuss hatte schon kurz nach dem Wahltag Ungenauigkeiten zu-ungunsten der AfD festgestellt. Deshalb war ihr Zweitstimmen-Ergebnis nach oben korrigiert worden. Für einen weiteren Landtagssitz fehlten aber rund 9.800 Stimmen.