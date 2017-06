Dieser Schuss ging nach hinten los. Theresa May hat sich, ihrer Partei und ihrem Land einen Bärendienst erwiesen. Bei diesem Urnengang gibt es eigentlich nur Verlierer, mit Ausnahme der Democratic Unionist Party aus Nordirland, die jetzt in die Rolle des Königinnenmachers schlüpft. Die Tories haben ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Labour hat trotz starker Zugewinne die dritte Wahl in Folge nicht gewonnen, der frühere Koalitionspartner der Konservativen, die pro-europäische Liberaldemokratische Partei, bleibt zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Die schottischen Nationalisten von der SNP haben eine indirekte Abfuhr für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum bekommen und die UK Independence Party ist implodiert.



Der Trend ist unverkennbar: Großbritannien kehrt wieder zum Zwei-Parteien- System zurück. Die Folge ist ein hung Parliament – ein Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse und eine Premierministerin auf Abruf. Die Messer werden schon gewetzt. Theresa May steht alles andere als strong and stable - stark und stabil - da - gemäß ihrem arroganten Credo, das sie im Wahlkampf wie eine Monstranz vor sich hertrug. May wirkt weak and wobbly – schwach und wacklig nach innen wie nach außen für die so imminent wichtigen Brexit- Verhandlungen.



Diese Wahl war unnötig. Acht Mal hatte Theresa May zuvor immer wieder auf Nachfragen gesagt, sie wolle keine vorgezogenen Unterhauswahlen. Dann freilich bei einem Spaziergang in Wales kam die Erleuchtung. Aus heiterem Himmel beraumte sie diesen Urnengang an, in der Überzeugung, sie bekäme vom Volk ein klares Mandat für ihren Kurs knallharter Brexit-Verhandlungen. Eine Mehrheit von über 100 Sitzen prognostizierten ihr die Meinungsumfragen.



Theresa May hatte ihre Rechnung freilich ohne die britischen Wähler gemacht, einen lausigen Wahlkampf hingelegt und jetzt die Quittung dafür bekommen. Abgehoben, distanziert, uneinsichtig: Aus der eisernen Lady der Brexit-Verhandlungen wurde die Königin der politischen Kehrtwendungen. Sie und die Tories konnten ihre Politik nicht mehr erklären, haben mit unklaren Aussagen zur Beteiligung an den Pflegekosten älterer Menschen die eigene Klientel verprellt. Die Sparpolitik im Land hat ihre Spuren hinterlassen. Wer die Budgets bei der Polizei in der Vergangenheit um ein Fünftel und das Personal dort um 20.000 gekürzt hatte muss sich nach drei Terroranschlägen binnen drei Monaten kritische Fragen gefallen lassen.

Labour-Chef sitzt wieder fester im Sattel

Labour konnte mit einem klar links, sozialistisch orientierten Programm vor allem bei jungen Menschen punkten. Jeremy Corbyn, der Alt-Linke und Pazifist, gegen den seine eigene Fraktion ein Misstrauensvotum angestrengt hatte, kam als authentisch und glaubwürdig rüber. Auch wenn Zweifel an seiner Führungsqualität bleiben: Die Kritiker in den eigenen Reihen hat er zum Schweigen gebracht. Als Labourchef sitzt Corbyn jetzt fester denn je im Sattel. Das Ziel eine eigene Regierung zu bilden, hat aber auch er verfehlt. Und machen wir uns nichts vor: Corbyn und Labour haben aus dem Reservoir der Protestwähler geschöpft, die sich gegen das Establishment, in diesem Fall, die Tories, aufgelehnt haben.



Diese Wahl, und das ist eine gute Nachricht, hat wieder das Interesse an der Politik geweckt. Es gab zwei klare Alternativen, aber leider kein klares Ergebnis. Großbritannien bleibt gespalten. In erster Linie ging es auch bei dieser Wahl um die da oben und die da unten, um Teilhabe. Für viele und nicht für wenige Politik machen, lautete der Slogan von Labour, das schweren Herzens den Brexit als solches akzeptiert hatte, aber den sanften Ausstieg sucht. Ausstieg aus der EU, aber möglichst unter Beibehaltung des Binnenmarktes, der Zollunion, kurzum der wirtschaftlichen und sozialen Vorteile des gemeinsamen Europas.



Darum, nicht um eine Abkehr vom Brexit, ging es bei dieser Wahl. Für ihren klaren Bruch, für den knallharten Brexit hat Theresa May jedenfalls eine Abfuhr bekommen. Ob diese Botschaft bei ihr angekommen ist?