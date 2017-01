Wahlbeeinflussung Kreml nennt US-Geheimdienstbericht "substanzlos"

US-Geheimdienste halten Russlands Präsidenten Putin vor, eine Kampagne angeordnet zu haben, um die Präsidentschaftswahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump zu beeinflussen. (imago/STPP)

Die russische Regierung hat den Vorwurf der Wahlbeeinflussung in den USA mit scharfen Worten zurückgewiesen.

Ein Kreml-Sprecher sagte in Moskau, der vergangene Woche vorgelegte Bericht der US-Geheimdienste gleiche einer Hexenjagd. Dass russische Computer-Hacker in die Präsidentschaftswahl der USA eingegriffen hätten, werde durch nichts belegt. Man hoffe, dass sich das Verhältnis zu den USA unter dem neuen Präsidenten Trump wieder bessern werde, betonte der Kreml-Sprecher.



CIA, NSA und FBI kommen in ihrem Bericht über mutmaßliche russische Hackerangriffe zu dem Schluss, dass Russlands Staatschef Putin persönlich angeordnet hat, die US-Präsidentenwahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump zu beeinflussen.