Wahlbeeinflussung Kreml weist US-Geheimdienstbericht als "substanzlos" zurück

US-Geheimdienste halten Russlands Präsidenten Putin vor, eine Kampagne angeordnet zu haben, um die Präsidentschaftswahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump zu beeinflussen. (imago/STPP)

Die russische Regierung hat mit scharfen Worten auf die Berichte von US-Geheimdiensten zur Wahlbeeinflussung reagiert.

Ein Kreml-Sprecher sagte in Moskau, die gegen Russland erhobenen Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage. Dass russische Computer-Hacker in die Präsidentschaftswahl der USA eingegriffen hätten, werde durch nichts belegt. Wörtlich ergänzte der Sprecher, das Vorgehen Washingtons gleiche einer Hexenjagd. Ein solches Verhalten einer US-Regierung habe es bereits in Vorzeiten gegeben. Das habe zur Folge gehabt, dass die politische Führung durch Fachleute ersetzt worden sei.



In den USA war ein Geheimdienstbericht über mutmaßliche russische Hackerangriffe veröffentlicht worden. Darin kommen CIA, NSA sowie FBI zu dem Schluss, dass Russlands Präsident Putin eine Kampagne anordnete, um die Wahl zugunsten des republikanischen Kandidaten Trump zu beeinflussen.