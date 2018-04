Türkische Staatsbürger in Deutschland können ihre Stimme für die türkischen Parlaments- und Präsidentenwahlen ab dem 7. Juni abgeben.

Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die türkische Wahlbehörde. Bis zum 19. Juni kann dann im Ausland und an Grenzübergängen gewählt werden. In der Türkei selbst findet die Absstimmung am 24. Juni statt.



Für das Präsidentenamt tritt auch der jetzige Staatschef Erdogan wieder an. Sollte sich im ersten Wahlgang kein Kandidat durchsetzen, ist am 8. Juli eine Stichwahl angesetzt. Daran können sich türkische Staatsbürger im Ausland und an Grenzübergängen zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.