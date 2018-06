In Deutschland hat fast jeder zweite wahlberechtigte Türke an den Wahlen in seinem Heimatland teilgenommen.

Wie die Wahlkommission in Ankara mitteilte, lag die Beteiligung bei 49,7 Prozent. Die Wahllokale schlossen gestern Abend. Sie waren seit dem 7. Juni geöffnet. In der Türkei selbst finden an diesem Sonntag Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.



Insgesamt konnten etwa drei Millionen Auslands-Türken in 60 Ländern ihre Stimme abgeben.

