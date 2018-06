Die türkische Wahlkommission hat offiziell den Sieg von Präsident Erdogan bestätigt. Der Chef der Behörde, Güven, sagte auf einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Ankara, Erdogan habe im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten.

Bisher seien rund 97 Prozent der Stimmen in das System der Kommission eingegeben worden, der Rest könne das Ergebnis nicht mehr ändern. Erdogans Stimmenanteil wird mit 52,5 Prozent angegeben.



Erdogan selbst hatte bereits kurz vor Mitternacht den Sieg für sich beansprucht. Seine Anhänger feierten unter anderem auf dem Istanbuler Taksim-Platz sowie vor der Residenz Erdogans.



Die Opposition zweifelt das Ergebnis an. Anhänger des sozialdemokratischen Kandidaten Ince, der auf etwa 31 Prozent der Stimmen kam, versammelten sich vor der Parteizentrale der CHP in Ankara sowie in Izmir. Ince selbst will sich am Vormittag zu dem Ergebnis äußern. Wahlbeobachter hatten vor allem im Südosten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten berichtet.



Bei der parallel stattfindenden Parlamentswahl wurde die AKP zwar wieder stärkste Kraft, braucht aber für eine Mehrheit ihren Bündnispartner, die nationalistische MHP. Auch die pro-kurdische HDP schaffte es über die Zehn-Prozent-Hürde ins Parlament, obwohl sie von den Medien vollständig ignoriert worden war.



Mit den Wahlen wurde die Einführung des Präidialsystems abgeschlossen. Der neugewählte Präsident erhält weitreichende Vollmachten und ist auch Regierungschef. Der Posten des Ministerpräsidenten wird abgeschafft.



Bei den wahlberechtigten Türken in Deutschland stieß Erdogan auf mehr Zuspruch als in der Türkei selbst. Nach Auszählung von knapp 80 Prozent der Stimmen erhielt Erdogan 65,8 Prozent, Herausforderer Ince kam auf nur 21,5 Prozent der Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.