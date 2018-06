Wahlen in der Türkei

Nach den Wahlen in der Türkei feiern die Anhänger von Präsident Erdogan den Sieg ihres Kandidaten. Korrespondentenberichten zufolge kamen unter anderem auf dem Istanbuler Taksim-Platz sowie vor der Residenz Erdogans Unterstützer der regierenden AKP-Partei zusammen.

Erdogan hatte sich zuvor zum Wahlsieger erklärt. Das Volk habe ihm den Auftrag zur Präsidentschaft und Regierung gegeben, sagte er. - Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kam Erdogan nach Auszählung von etwa 98 Prozent der Stimmen auf 52,5 Prozent. Die Opposition zweifelt das Ergebnis an. Anhänger des sozialdemokratischen Kandidaten Ince, der auf etwa 31 Prozent der Stimmen kam, versammelten sich vor der Parteizentral der CHP in Ankara sowie in Izmir. Ein Sprecher der Partei sagte, es gebe noch lange kein Endergebnis. Man rechne weiterhin mit einer Stichwahl.



Bei der parallel stattfindenden Parlamentswahl wurde die AKP zwar wieder stärkste Kraft, braucht aber für eine Mehrheit ihren Bündnispartner, die nationalistische MHP. Auch die pro-kurdische HDP schaffte es ins Parlament, wahrscheinlich auch die nationalkonservative Iyi-Partei. - Wahlbeobachter hatten vor allem im Südosten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten berichtet.

