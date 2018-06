Der Präsidentschaftskandidat der CHP, Ince, hat den Wahlsieg von Amtsinhaber Erdogan anerkannt.

Ince sagte, die eigenen Ergebnisse der Präsidentschafts- und Parlamentswahlne unterschieden sich nicht wesentlich von denen der Wahlkommission. Es gebe aber Unregelmäßigkeiten, die noch aufgeklärt werden müssten.



Ince warnte in Ankara zugleich vor einer Ein-Mann-Herrschaft Erdogans. Er rief den Staatschef auf, seine polarisierende Rhetorik zu beenden. An Erdogan gewandt sagte er, er müsse Präsident aller Türken sein.



Laut vorläufigen Ergennissen erhielt Erdogan in der ersten Runde der Präsidentenwahlen 52,5 Prozent der Stimmen. Ince kam auf 30,6 Prozent. Die Opposition hatte zuvor das Ergebnis angezweifelt. Wahlbeobachter berichteten vor allem im Südosten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Es gab demnach Manipulationen, Einschüchterungen und Gewalt.



Bei der parallel stattfindenden Parlamentswahl wurde die AKP zwar wieder stärkste Kraft, braucht aber für eine Mehrheit ihren Bündnispartner, die nationalistische MHP. Auch die pro-kurdische HDP schaffte es über die Zehn-Prozent-Hürde ins Parlament, obwohl sie von den Medien vollständig ignoriert worden war.



Mit den Parlaments- und Präsidentenwahlen ist der von Erdogan angestrebte Übergang zum Präsidialsystem abgeschlossen. Erdogan wird künftig Staats- und Regierungschef sein, das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft.



Die Verfassungsexperten der 'Venedig-Kommission' des Europarates warnten mit Blick auf die Reform vor einem "gefährlichen Rückschritt in der verfassungsmäßigen demokratischen Tradition der Türkei".

