In verschiedenen deutschen Städten haben Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan dessen Wiederwahl gefeiert - und werden dafür auch von deutschen Politikern scharf kritisiert. Erdogan erzielte in Deutschland ein deutlich besseres Wahlergebnis als zu Hause: Er erreichte unter den Wahlberechtigten in Deutschland nahezu eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland verwies darauf, dass Erdogan "trotz zahlreicher Unregelmäßigkeiten" nur 52,5 Prozent insgesamt erreicht habe - weil er in seinem Land selbst anteilig deutlich weniger Wählerzuspruch bekommen habe. Der Bundesvorsitzende Toprak sagte, wer trotz der massiven Behinderung der Opposition, unter Nutzung sämtlicher staatlicher Ressourcen und Medien sowie dokumentierter Wahlmanipulationen auf dieses Ergebnis komme, habe eigentlich verloren. Toprak kritisierte das Verhalten der türkischen Wähler in Deutschland scharf: "Alle Türken, die die Errichtung eines Ein-Mann-Regimes auf deutschen Straßen feiern, zeigen damit, dass sie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen."



Auch der Grünen-Politiker Özdemir übte Kritik: Die Erdogan-Anhänger hätten auf deutschen Straßen "nicht nur gefeiert, dass ihr Alleinherrscher jetzt noch stärker Alleinherrscher wird", sondern auch "ein bisschen eine Ablehnung zur liberalen Demokratie zum Ausdruck gebracht", sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Die Medien des Landes würden praktisch zu 90 Prozent von Erdogan kontrolliert. Auch habe der Präsidentschaftskandidat der prokurdischen HDP, Demirtas, seinen Wahlkampf aus dem Gefängnis heraus bestreiten müssen.



Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Dagdelen, sprach wörtlich von einem schwarzen Tag für die Demokratie. Sie sagte dem RBB, es habe lange vor dem Wahltag Manipulationen gegeben, um das Ziel zu erreichen, ein autoritäres Präsidialsystem in der Türkei einzuführen. Der Ausnahmezustand, der seit Sommer 2016 nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei herrsche, sei jetzt Normalzustand geworden.



Der SPD-Außenpolitiker Mützenich forderte die Türkei dazu auf, wieder zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückzukehren. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob die türkische Regierung bereit sei, auf entsprechende Forderungen aus Deutschland einzugehen, so Mützenich ebenfalls im RBB. So müsse der Ausnahmezustand aufgehoben werden, politische Gefangenen müssten entlassen werden.



Die Türkische Gemeinde in Deutschland brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Spannungen zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern nach den Wahlen in der Türkei abnehmen. Der Bundesvorsitzende Sofuoglu sagte der Deutschen Presse-Agentur, seit Jahren drehe sich alles um Politik, die Menschen in der Türkei brauchten Ruhe und ein Ende des Ausnahmezustandes.



Auch viele der in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft hätten den Wunsch, nun zum Alltag zurückzukehren. Dass Präsident Erdogan bei den Türken in Deutschland deutlich besser abgeschnitten habe als in der Türkei, sei eine Folge der Art von Arbeitsmigration, wie sie die Bundesrepublik einst betrieben habe. Diese Arbeitsmigranten stammten vorwiegend aus einem konservativen Milieu. Menschenrechtsfragen interessierten sie weniger, für sie sei Erdogan derjenige, der Krankenhäuser, Autobahnen und Einkaufszentren gebaut habe, sagte Sofuoglu.



In verschiedenen deutschen Städten feierten am Abend hunderte Erdogan-Anhänger dessen Wiederwahl, darunter in Berlin und Duisburg. In Duisburg kam es nach Angaben der Polizei zu Zwischenfällen, es gab mehrere Anzeigen.

