Der Türkei-Forscher und Soziologe Yasar Aydin hält einen Sieg der Opposition bei den Parlamentswahlen in der Türkei für möglich.

Der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ince, habe für Euphorie gesorgt, sagte Aydin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Ince sei in der Lage, das Volk zu mobilisieren. "Präsident Erdogan ist noch der Favorit, aber es ist nicht mehr utopisch, dass Ince die Wahl gewinnt." Es gebe in der Türkei eine gewisse Müdigkeit, eine Wechselstimmung. Die Menschen vertrauten der Regierungspartei AKP nicht mehr. Erdogan habe mit seinem "wirtschaftlichen Populismus" dazu beigetragen, dass die türkische Lira im Keller sei, betonte Aydin.



Der Wissenschaftler lehrt an der Evangelischen Hochschule in Hamburg.

