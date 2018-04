Nach dem Vorziehen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei haben Bundespolitiker die Regierung von Präsident Erdogan aufgefordert, keinen Wahlkampf in Deutschland zu machen.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer erklärte in Berlin, das Zusammenleben in den deutschen Städten dürfe nicht durch innertürkische Konflikte belastet werden. Der SPD-Innenpolitiker Lischka sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Erdogan müsse seinen Wahlkampf zu Hause machen. Es gebe hierzulande kein Bedürfnis für Auftritte, die letztlich dazu dienten, die parlamentarische Demokratie in der Türkei abzuschaffen. Der Grünen-Politiker Özdemir forderte die Bundesregierung auf, Länder und Kommunen bei Wahlkampfauftritten türkischer Politiker nicht allein zu lassen. Er bezweifelte zudem im Deutschlandfunk, dass die Wahlen unter fairen Bedingungen stattfinden könnten.



Erdogan hatte gestern bekannt gegeben, dass die Wahlen um fast eineinhalb Jahre vorgezogen werden und bereits am 24. Juni stattfinden. Die Opposition kritisiert wegen des geltenden Ausnahmezustandes, im Wahlkampf benachteiligt zu sein. Das Parlament in Ankara hatte den Ausnahmezustand gestern um weitere drei Monate verlängert.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.