Wahlen in El Salvador

El Salvadors linksgerichtete Regierungspartei FMLN hat ihre Niederlage bei den Parlaments- und Kommunalwahlen eingestanden.

Entsprechend äußerte sich der FMLN-Vorsitzende González in der Hauptstadt San Salvador. Nach offiziellen Angaben liegt die rechte Oppositionspartei ARENA nach Auszählung von einem Großteil der Stimmen deutlich vor der FMLN. An dritter und vierter Stelle folgen zwei konservative Parteien.



Rund fünf Millionen Menschen waren in dem zentralamerikanischen Land aufgerufen, die 84 Parlamentsabgeordneten sowie landesweit mehr als 260 Bürgermeister neu zu bestimmen.



El Salvador gilt vor allem wegen der grassierenden Bandenkriminalität als eines der gefährlichsten Länder der Welt.

