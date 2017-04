Frankreich habe einen Wahlkampf mit vielen Überraschungen erlebt, sagte Daniel Vernet, der ehemalige Le Monde-Chefredakteur, im Deutschlandfunk. Die Repräsentanten der beiden größten Parteien müssten damit rechnen, es nicht in die zweite Runde der Wahlen zu schaffen. Zudem hätten die beiden Favoriten, Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National und der Sozialliberale Emmanuel Macron, keine Vorwahlen hinter sich - anders als etwa der Konservative Francois Fillon oder Benoît Hamon von den regierenden Sozialisten.

Die Rechtsextreme Le Pen profitiert aus Vernets Sicht davon, dass sie noch keine Regierungsverantwortung innehatte. Damit habe sie einen Vorteil gegenüber ihrem Kontrahenten Macron, der bereits für die Regierung des amtierenden Präsidenten Francois Hollande gearbeitet habe. Macron war von August 2014 bis August vergangenen Jahres französischer Wirtschaftsminister.

Le Pen so gut wie sicher in der Stichwahl

Der erste Wahlgang am morgigen Sonntag könne zwei verschiedene Situationen bringen, prognostizierte Vernet: Auf der einen Seite traut er neuen politischen Kräften wie der Rechtsextremen Le Pen oder dem Sozialliberalen Macron den Sieg zu. Es sei aber auch eine Situation mit normalen Verhältnissen denkbar, in der Vertreter der moderaten Rechtsparteien gewinnen.

Der Kandidat der Linken, Jean-Luc Mélenchon, werde zwar etwas überschätzt, habe aber einen guten Wahlkampf gemacht. Auch er habe das Zeug dazu, es in die Stichwahl zu schaffen. Da es schon jetzt so gut wie sicher sei, dass Marine Le Pen in die Stichwahl komme, sei der erste Wahlkampf deutlich wichtiger als früher. Vernet sagte, es wäre eine gute Nachricht, wenn sich die Mehrheit der Franzosen mit ihrem Votum für eine weiterhin offene Gesellschaft entscheide.

Das ganze Interview können Sie in Kürze hier nachhören.