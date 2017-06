Die Revolution geht weiter. Vor einem Jahr wirbelte das EU-Referendum die politischen Verhältnisse kräftig durcheinander und jetzt hat es schon wieder ein politisches Erdbeben gegeben. Zunächst einmal steht die politische Zukunft der Theresa May auf dem Spiel, kaum dass sie begonnen hat. Dass sie heute Mittag schon, nur Stunden nach dem Wahldesaster, zur Queen ging, um sich mit der Bildung einer Regierung beauftragen zu lassen, ist Ausdruck ihres politischen Überlebenskampfs.

Theresa May hat völlig ohne Not Neuwahlen angesetzt

Selbst wenn May jetzt eine schnelle Regierungsbildung gelingt, ist sie in ihrer eigenen Partei so schwer angeschlagen, dass man sich zur Stunde kaum vorstellen kann, wie sie sich von dieser Demütigung jemals wieder erholen kann. David Cameron konnte wenigstens noch sagen, das EU-Referendum habe er angesetzt, um den bitteren Streit um die EU-Mitgliedschaft ein für alle Mal zu lösen. Theresa May dagegen hat völlig ohne Not Neuwahlen angesetzt – und sie desaströs in den Sand gesetzt. Camerons Fehler hat zu seinem sofortigen politischen Ende geführt – Theresa May erhält noch eine Galgenfrist. Der Zorn innerhalb der Tories ist auch darüber groß, wie Theresa May ihren Wahlkampf geführt hat – überheblich, ohne Konsultation mit Partei oder Kabinett und so amateurhaft, dass die Zweifel an ihren Führungsfähigkeiten jetzt immens sind.

Es ging um die sozialen Probleme des Landes

Hinter Mays Niederlage stehen aber mehr als nur die Irrtümer einer entzauberten Premierministerin. Die simple Erkenntnis, dass das Referendumsvotum vom letzten Jahr in erster Linie ein sozialer Protest war, ist mit dieser Wahl wieder bestätigt worden. Viele ehemalige UKIP-Wähler haben zum Beispiel Labour gewählt, gar nicht unbedingt die Tories. Das war keine Brexit-Wahl, es ging um die sozialen Probleme des Landes. Zweitens hat sich diesmal die junge Generation in einem Ausmaß an der Wahl beteiligt, wie das für unmöglich gehalten wurde. 72 Prozent aller 18-24-Jährigen gingen an die Urne, beim letzten Mal waren es nur 43 Prozent. Die Jungen spüren genau, wie ihre Lebenschancen immer mehr erschwert werden.

Wahl war gegen das sogenannte Establishment gerichtet

Drittens war auch diese Wahl wieder gegen das sogenannte Establishment gerichtet. Die Arroganz der Theresa May, der Nation alleine den Weg weisen zu wollen, wurde genauso bestraft wie die Anmaßung von Nicola Sturgeon, ihrer Nation, den Schotten, ein neues Unabhängigkeitsreferendum aufdrücken zu wollen. Dieses Referendum ist jetzt in einige Ferne gerückt.

Anders als manche Hardliner wollen viele Brexit-Befürworter nicht den Austritt aus der EU um seiner selbst willen. Ihre Lebensverhältnisse sollen sich verbessern. Der britischen Politik und Gesellschaft stehen weiter äußerst turbulente Zeiten ins Haus.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.