Wahlen in Italien

Der Präsident des Europaparlaments, Tajani, will im Fall eines Wahlsieges des Mitte-Rechts-Blocks bei der Parlamentswahl in Italien Ministerpräsident werden. Der 64-Jährige schrieb auf Twitter, er habe dem früheren Regierungschef Berlusconi von der Partei Forza Italia mitgeteilt, dass er zur Verfügung stehe.

Berlusconi hatte am Dienstag angekündigt, Tajani im Falle eines Wahlsieges zum Ministerpräsidenten zu machen. Allerdings hatte Tajani zu diesem Zeitpunkt noch nicht erklärt, dass er dazu bereit sei. Die beiden Politiker sind langjährige Weggefährten und waren 1994 Mitbegründer der Forza Italia. Berlusconi selbst darf bis 2019 kein öffentliches Amt bekleiden, weil er als Steuerhinterzieher verurteilt wurde. - Die Parlamentswahl in Italien findet am Sonntag statt.

