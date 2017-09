Welchen Eindruck hat das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) bei den Bürgern hinterlassen? Was hat ihnen gefallen und was nicht? Das wollten Politik- und Kommunikationswissenschaftler der Universität Landau in einer gemeinsamen Studie mit der Universität Mainz untersuchen. 200 Wahlberechtigte aus Landau und der Region waren deshalb eingeladen, das Rededuell am 3. September in den Räumen der Uni zu verfolgen.

Herausfinden, was die Menschen bewegt

Das TV-Duell sei ein Wahlkampfereignis, das man besonders gut "isolieren" könne, sagte der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas von der Universität Mainz: Man könne relativ detalliert erforschen, wie Wahlkampf wirke. Um Veränderungen beispielsweise bei der Wahrnehmung der Positionen oder im emotionalen Empfinden heraus zu finden, werde den Probanden vor und nach dem Duell ein Fragebogen gegeben.

"Wir wollen wirklich Prozesse verstehen, wie Menschen eben ein solches Ereignes wahrnehmen, worauf sie reagieren, was sie bewegt und beeidruckt, was sie auch vielleicht abstoßend finden."

Der Wahlforscher und Politikwissenschaftler Thorsten Faas (dpa / Privat / Thorsten Faas)

Zwar werde das Format von medialer und politischer Seite als veraltet und einseitig kritisiert, allerdings könnten ihm Menschen sehr gut folgen und für sich zu bestimmten Entscheidungen verdichten, sagte Faas: "Kanzlerpräferenzen verschieben sich, die Zahl der Unentschlossenen lässt ein bisschen nach".

Viele Aussagen und Momente hätten die Menschen bewegt: Als Martin Schulz beispielsweise sagte, er sei für die Beendung der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. Angela Merkel habe hingegen vor allem beim Thema Fluchtursachen gepunktet. Für den Herausforderer sei es allerdings generell etwas einfacher, Vorteile aus dem Duell zu ziehen.