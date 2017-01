Wahljahr im Zeichen des Terrors? Die Konsequenzen aus dem Anschlag in Berlin

Was bringt das Jahr 2017? Nach erschütternden Anschlägen in Europa, nach Brexit-Votum und Trump-Wahl wünschen sich viele wohl ein Auf- und Durchatmen. 2017 wird in jedem Fall geprägt von Wahlen sein, nicht nur in Deutschland. Und damit vielleicht auch ein Jahr des Umbruchs werden.

Moderation: Bettina Klein