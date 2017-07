Die AfD fühlt sich in den Talkshows von ARD und ZDF nicht angemessen vertreten und erwägt eine Klage gegen die Fernsehsender.

Der Parteivorsitzende Meuthen sagte der Zeitschrift "Focus", es sei schwer, mit Themen durchzudringen, wenn sie vor allem von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht transportiert würden. Man überlege gerade, sich in die Talkshows einzuklagen. Meuthen erklärte weiter, nach einer partei-eigenen Auswertung sei die AfD im ersten Halbjahr nur viermal in vier großen Talkshows vertreten gewesen. Insgesamt seien in den Sendungen von Frank Plasberg, Maybritt Illner, Sandra Maischberger und Anne Will 162 Politiker aufgetreten.



Dem entgegnete ARD-Chefredakteur Becker, die Talk-Redaktionen entschieden selbst, welche Gäste sie zu welchen Themen einladen. Es gebe keine Quotierung bei der Auswahl.