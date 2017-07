Die Vorstände von CDU und CSU haben ihr gemeinsames Programm zur Bundestagswahl einstimmig beschlossen.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Kernpunkte sind eine Steuerentlastung im Umfang von gut 15 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren, eine stärkere Förderung von Familien, der schrittweise Abbau des Solidaritätszuschlags und eine Aufstockung der Polizei in Bund und Ländern. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert zudem aus einem Entwurf, wonach die Union die doppelte Staatsbürgerschaft einschränken will. Betroffen wären eingebürgerte Ausländer aus Nicht-EU-Ländern. CDU und CSU plädieren demnach für einen so genannten "Generationenschnitt", damit die doppelte Staatsbürgerschaft nicht weitervererbt werden könne.



Die Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer wollen das Programm in Kürze gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellen.