Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, haben in Berlin das gemeinsame Bundestagswahlprogramm ihrer Parteien vorgestellt.

Merkel betonte, im Zentrum stehe das Thema Arbeit. Bis zum Jahr 2025 könne man Vollbeschäftigung erreichen. Als weiteres Ziel nannte Merkel die Verabschiedung eines Fachkräfte-Zuwanderungsgesetzes. Die CDU-Vorsitzende bestätigte, dass die Union für die gesamte Legislaturperiode Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro vorsieht. Das Kindergeld könne in einem ersten Schritt um 25 Euro erhöht werden. Eltern sollen zudem einen Rechtsanspruch auf Betreuung ihrer Kinder im Grundschulalter erhalten.



Der CSU-Vorsitzende Seehofer betonte, die beiden Parteien hätten sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. In keinem einzigen Punkt habe es fachliche Kontroversen gegeben, diskutiert habe man lediglich über Formulierungen und die genaue Ausgestaltung. Die Vorstände von CDU und CSU hatten das Programm am Vormittag in einer gemeinsamen Sitzung einstimmig beschlossen. Strittige Fragen wie eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen werden nicht behandelt. Die CSU will zusätzlich einen "Bayernplan" vorlegen.