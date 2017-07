CDU und CSU haben sich auf ein gemeinsames Programm für den Bundestagswahlkampf verständigt.Der CSU-Vorsitzende Seehofer sagte gestern Abend in Berlin, der Entwurf stehe.

Er gehe nun fest davon aus, dass die Vorstände beider Parteien dem Programm am Vormittag zustimmten. Seehofer betonte, er sei hochzufrieden, und Spannungen habe es keine gegeben. Der CSU-Chef und die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, wollen die Inhalte am frühen Nachmittag in der Hauptstadt vorstellen.



Aus dem gemeinsamen Programm sind bereits die Ziele bekannt, die Steuern um mehr als 15 Milliarden Euro zu senken, die Arbeitslosigkeit mittelfristig zu halbieren und Stellen für 15.000 neue Polizisten zu schaffen. Die CSU will unabhängig davon noch einen eigenen "Bayernplan" beschließen.