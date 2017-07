CDU und CSU haben ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl im September vorgestellt.

Im Zentrum stehe das Thema Arbeit, sagte die CDU-Vorsitzende Merkel in Berlin. Bis zum Jahr 2025 könne man Vollbeschäftigung erreichen. Die Union wolle für die gesamte Legislaturperiode Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro umsetzen und das Kindergeld erhöhen. CSU-Chef Seehofer meinte, beide Parteien hätten vertrauensvoll zusammengearbeitet. Strittige Fragen, wie eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, werden in dem Papier nicht behandelt.



Der SPD-Kanzlerkandidat Schulz nannte das Programm sozial ungerecht. Die Union warte mit Steuergeschenken für Spitzenverdiener auf und wolle reiche Erben schonen, sagte er in Berlin.