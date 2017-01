Wahlkampf CDU und Grüne wollen anders als SPD kein Fairnessabkommen

CDU-Generalsekretär Peter Tauber (picture alliance / Michael Kappeler / dpa)

CDU-Generalsekretär Tauber lehnt das vom designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz angebotene Fairnessabkommen für den digitalen Wahlkampf ab.

Er finde es bemerkenswert, dass die SPD sich selbst verpflichten müsse, einen fairen Wahlkampf zu führen, meinte Tauber in Berlin. Aus seiner Sicht brauche es kein übergeordnetes Parteienbündnis. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, seine Partei trete grundsätzlich für Transparenz und Fairness im demokratischen Willensbildungsprozess ein.



Schulz hatte ein Fairnessabkommen gegen Falschmeldungen, Verleumdungen und Hetze in sozialen Netzwerken ins Gespräch gebracht. Der SPD-Politiker betonte heute auf der ersten Pressekonferenz nach seiner Nominierung, er freue sich über die Aufbruchsstimmung in seiner Partei. Die acht Monate bis zur Bundestagswahl seien aber kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.