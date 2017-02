Wahlkampf Debatte über Änderungen an der Agenda 2010

In Bielefeld äußerte sich Schulz auf einer SPD-Veranstaltung zu seinen arbeitsmarktpolitischen Plänen. (dpa)

SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat mit seinen Reformvorschlägen in der Arbeitsmarktpolitik geteilte Reaktionen ausgelöst.

Unions-Fraktionsvize Fuchs sagte der "Rheinischen Post", die SPD-Pläne seien grober Blödsinn, da sie schädlich wären für die Beschäftigung in Deutschland. Es handle sich um reinen Sozial-Populismus. CSU-Generalsekretär Scheuer sprach von einer Rolle rückwärts. Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, bezeichnete in der Zeitung "Die Welt" die Abkehr von der "Agenda 2010" als "kosmetisch". Lob kam von DGB-Chef Hoffmann. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Ansatz, die Bezugsdauer vom Arbeitslosengeld 1 zu verlängern, sei richtig. - Schulz hatte gestern auf einer SPD-Arbeitnehmerkonferenz in Bielefeld angekündigt, er wolle die "Agenda 2010" in einigen Punkten korrigieren. Er nannte die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds 1 sowie die Befristung von Arbeitsverträgen.