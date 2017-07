Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki hält das gemeinsame Programm von CDU und CSU für die Bundestagswahl für wenig ambitioniert.

Das Programm sehe beispielsweise zu wenig Ausgaben in die Infrastruktur vor, sagte Kubicki im Deutschlandfunk. Dies sei angesichts maroder Straßen und Brücken aber eine der größten Herausforderungen, hier müsse richtig viel Geld investiert werden. Das Papier der Union wirke wie ein Abklatsch des SPD-Programms, nach der Devise "wir bereiten schon mal die große Koalition vor", kritisierte Kubicki.



Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Klöckner wies die Kritik zurück. Im SWR sagte sie, es gebe entscheidende Unterschiede zum Programm der SPD. Anders als die Union setze die SPD auf mehr Schulden. Außerdem wolle die CDU den Solidarzuschlag nicht nur für eine Gruppe abbauen, sondern für alle.



Bundesarbeitsministerin Nahles vopn der SPD hat der Union vorgeworfen, mit ihrem Wahlprogramm Arbeitsplätze in Deutschland aufs Spiel zu setzen. Es werde Jobs kosten und die Ungleichheit in Deutschland vertiefen, wenn die Weichen am Arbeitsmarkt nicht für mehr Qualifizierung und bessere Löhne gestellt würden, sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist fahrlässig." CDU/CSU versprechen in ihrem am Montag präsentierten Wahlprogramm Vollbeschäftigung in Deutschland.



Der Parteienforscher Korte sagte im Dlf, im Wahlprogramm von CDU und CSU fehlten die großen Visionen. Die seien aber auch nicht nötig, weil es nach zwölf Jahren Wohlfahrtsstaat in Deutschland reichen würde, auf Bekanntes und Bewährtes zu setzen. "Die Mehrzahl wählt das Bekannte, nicht das Unbekannte", sagte Korte, "sie wählt Stabilität, Sicherheit, und das bei erkennbarem Wohlstand."



Der Chef des Münchner ifo-Instituts, Fuest, warf der Union fehlenden Mut für größere Steuersenkungen vor. Die geplanten Entlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer plus vier Milliarden Euro beim Solidaritätszuschlag seien nicht sehr ehrgeizig, sagte Fuest der Deutschen Presse-Agentur. Der Wirtschaftswissenschaftler wies darauf hin, dass die 15 Milliarden Euro bereits das geplante höhere Kindergeld und den Kinderfreibetrag enthielten. Darüber hinaus solle der Spitzensteuersatz erst bei 60.000 Euro einsetzen. Für die versprochene Abflachung des Mittelstandsbauches bleibe dann nicht mehr viel Spielraum, betonte Fuest.