Die CSU will im bevorstehenden Landtagswahlkampf in Bayern offenbar auf Auftritte von Bundeskanzlerin Merkel verzichten.

Nach Informationen der Zeitung "Welt am Sonntag" hat Ministerpräsident Söder in der vergangenen Woche vor Vertrauten erklärt, dass zu seiner Abschlusskundgebung keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler komme. Damit meinte er dem Blatt zufolge den österreichischen Amtsinhaber

Kurz, der eine restriktive Flüchtlingspolitik betreibt und in der EU als Gegenspieler Merkels bei diesem Thema gilt. - Der neue bayerische Landtag wird am 14. Oktober gewählt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.