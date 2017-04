Der Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen, Laschet, setzt im Wahlkampf auf Innere Sicherheit.

Für viele Menschen im Land sei dies das drängendste Thema, sagte Laschet im Deutschlandfunk. Besonders der Einbruchskriminalität müsse man mit einer Null-Toleranz-Politik begegnen. Während es in München etwa 1.000 Einbrüche im Jahr gebe, seien es in Köln 5.000, erklärte der CDU-Politiker. Zum Umgang mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri in Nordrhein-Westfalen sagte Laschet, Ministerpräsidentin Kraft müsse erklären, ob sie die Verantwortung des Landes habe vertuschen wollen. Dazu werde sie vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags aussagen, notfalls werde man sie gerichtlich dazu zwingen.



Kraft spricht heute in Essen auf einer Wahlkampf-Veranstaltung der SPD. Auf der Zeche Zollverein startet die Partei in die letzten sechs Wochen des Landtags-Wahlkampfs. Dazu werden auch Kanzlerkandidat Schulz und Außenminister Gabriel erwartet. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai der neue Landtag gewählt. Kraft will ihre rot-grüne Koalition fortsetzen.