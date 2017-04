Mit Appellen für Gerechtigkeit und Zusammenhalt hat die SPD die letzten sechs Wochen des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen begonnen.

Ministerpräsidentin und NRW-Spitzenkandidatin Kraft sagte bei der Veranstaltung in Essen, die SPD vertrete eine klare Haltung gegen Rechts und für Europa. Damit stehe sie wie keine andere Partei für den Zusammenhalt des Landes. Gerade in Nordrhein-Westfalen wisse man um die hohe Bedeutung von Integration. Das Motto "Kein Kind zurücklassen" werde durch ein konkretes Programm gestützt. Auch der SPD-Vorsitzende und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Schulz, betonte in seiner Rede die Relevanz der Bildungspolitik. Entscheidend sei ein gleichberechtigter Zugang zu Erziehung, Bildung und Beruf, so dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen hätten.



Der neue Landtag in Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai gewählt. Die FDP schließt aus, danach mit SPD und Grünen zu koalieren. Auf einem Parteitag in Hamm nahmen die Delegierten bei wenigen Gegenstimmen einen entsprechenden Antrag des Vorstandes an. Darin heißt es, ein echter Politikwechsel sei in einer Koalition mit SPD und Grünen zusammen nicht zu erreichen.



Der Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU, Laschet, sprach sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks für eine "Null-Toleranz überall". Für viele Menschen sei Innere Sicherheit das drängendste Thema.