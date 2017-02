Wahlkampf Kritik der Arbeitgeber an Schulz-Forderungen

Die Arbeitgeber kritisieren die Vorschläge von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. (imago / Rüdiger Wölk)

Die Arbeitgeber haben die Wahlkampf-Aussagen des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz zur Beschäftigungspolitik kritisiert.

Eine Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes Eins würde eine schnelle Rückkehr in den Job erschweren, heißt es in einer Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Angeführt wird demnach auch, Schulz habe zu hohe Zahlen zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen genannt. Die Arbeitgeber betonten, viele Vorschläge seien ohne präzise Kenntnis der Rechtslage formuliert worden. Schulz hatte angekündigt, er werde die "Agenda 2010" des damaligen Bundeskanzlers Schröder in einigen Punkten korrigieren.