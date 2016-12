Wahlkampf Lammert fordert Debatte über "Fake-News"

Bundestagspräsident Norbert Lammert (dpa / Kay Nietfeld)

Bundestagspräsident Lammert hat eine gründliche Debatte über sogenannte "Fake-News" im Internet verlangt.

Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", angesichts zunehmender Entgleisungen in den sozialen Medien gebe es beim Gesetzgeber und in der Rechtssprechung Nachsteuerungsbedarf. Der CDU-Politiker sagte, gezielte Desinformation durch Einzelne mit missionarischem Ehrgeiz, aber auch durch Staaten sei eine Herausforderung. Die Selbststeuerungs-Mechanismen beispielsweise von Facebook reichten eindeutig nicht aus. Im Kampf gegen "Fake-News" müsse aber Zensur sorgfältig vermieden werden, so Lammert.