Wahlkampf Nahles für Überprüfung von Arbeitsmarktreformen

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles auf der SPD-Arbeitnehmerkonferenz in Bielefeld (dpa Bildfunk / Friso Gentsch )

Bundesarbeitsministerin Nahles hat sich für eine grundlegende Überprüfung früherer Arbeitsmarktreformen ausgesprochen.

Alles gehöre auf den Prüfstand, sagte Nahles auf einer SPD-Veranstaltung in Bielefeld. Sie werde mit dem Kanzlerkandidaten Schulz darüber beraten, was für mehr soziale Gerechtigkeit notwendig sei. Dazu gehöre auch die Frage, ob die Reformen der Vegangenheit noch die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Arbeitsmarkts seien, meinte Nahles. Schulz hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Möglichkeit für Unternehmen zu beschränken, Mitarbeiter befristet einzustellen. Qualifizierungsangebote für Arbeitslose sollten ausgebaut und die Mitbestimmung in den Betrieben gestärkt werden.



Schulz hat seit seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten Ende Januar das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt. Unter anderem die Union wirft ihm vor, dabei nicht konkret zu werden.