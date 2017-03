Nachrichten   

Gut sieben Monate vor der Bundestagswahl liefern sich die Parteien beim Politischen Aschermittwoch in Süddeutschland heute ihren traditionellen Schlagabtausch.

Mit Spannung erwartet wird neben dem Auftritt von CSU-Chef Seehofer in Passau auch die Rede des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz in Vilshofen. Die Linke veranstaltet ihre Kundgebung mit Parteichefin Kipping in Passau. Die Grünen kommen in Landshut zusammen, dort wird Fraktionschefin Göring-Eckardt sprechen. Bundeskanzlerin Merkel will wie in den vergangenen Jahren am Abend beim Politischen Aschermittwoch der CDU Mecklenburg-Vorpommern in Demmin reden.