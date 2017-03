In Passau hat der Politische Aschermittwoch der CSU begonnen.

In der voll besetzten Dreiländerhalle wollen neben Ministerpräsident Seehofer auch Bundesverkehrsminister Dobrindt und der bayerische Innenminister Herrmann reden. In Vilshofen ist die SPD zusammengekommen, dort wird die Rede des designierten Kanzler-Kandidaten Schulz erwartet. Auch die Grünen, Linkspartei, FDP und AfD haben in verschiedenen südbayerischen Städten Veranstaltungen zum Politischen Aschermittwoch geplant. Bundeskanzlerin Merkel will wie in den vergangenen Jahren am Abend bei der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Demmin reden.