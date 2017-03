Beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau hat Verkehrsminister Dobrindt vor einer rot-rot-grünen Koalition im Bund gewarnt.

SPD und Grüne würden dann zu Steigbügelhaltern der Kommunisten, sagte Dobrindt in der Dreiländerhalle. Deutschland stehe bei der Bundestagswahl im September vor einer Richtungsentscheidung. Der stellvertretende CSU-Chef Weber griff den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz an. Er meinte, wer Schulz wähle, der hole die Türkei in die Europäische Union.



Dieser trat bei der Aschermittwochskundgebung der SPD in Vilshofen auf. Schulz verwahrte sich gegen Vorwürfe, er rede Deutschland schlecht, und plädierte erneut dafür, den Haushaltsüberschuss für Investitionen zu verwenden. In Passau sprach die Linken-Chefin Kipping von einem ermutigenden Schulz-Effekt. Es müsse sich aber noch zeigen, ob der SPD-Kandidat nur ein Kosmetiker der schönen Worte sei.