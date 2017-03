Der CSU-Wirtschaftspolitiker Ramsauer hat die Absage des neuen SPD-Chefs Schulz an den Koalitionsausschuss in der kommenden Woche kritisiert.

Schulz sei nur auf den taktischen Vorteil aus, sagte Ramsauer im Deutschlandfunk. Dass Schulz sich dem Ausschuss entziehe, bedeute, dass ihm die Regierungsverantwortung der SPD völlig egal sei. Dann müsse er auch so konsequent sein und sofort aus der großen Koalition aussteigen, forderte Ramsauer. Ähnlich hatte sich gestern auch schon Unionsfraktionschef Kauder geäußert.



Kritik an Schulz kam auch vom Vorsitzenden der Linkspartei, Riexinger. Er warf dem neuen SPD-Chef in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor, möglichst lange im Unkonkreten verharren zu wollen.