Wahlkampf Schäuble vergleicht Schulz mit Trump - Empörung in der SPD

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble, CDU, hat den Kanzlerkandidaten der SPD, Schulz, mit US-Präsident Trump verglichen und damit Kritik vom sozialdemokratischen Koalitionspartner auf sich gezogen.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner schrieb auf Twitter, es müsse nackte Panik sein, wenn die Führungsriege der Union sich auf diese Weise gegen Schulz äußere. Der Fraktionsvorsitzene Oppermann warf Schäuble vor, unsachlich und hysterisch zu agieren und sich damit seinerseits auf Trumps Niveau zu begeben.



Schäuble hatte Schulz im Magazin "Der Spiegel" vorgeworfen, eine vermeintliche Spaltung der Gesellschaft zu beschwören. Damit folge er der postfaktischen Methode des Wahlkampfs in den USA. In einer Zeit, in der weltweit die Versuchung durch den Populismus zugenommen habe, dürften Politiker nicht so reden wie Schulz, so der Bundesfinanzminister.