Wahlkampf Schäuble vergleicht Schulz mit Trump - Empörung in der SPD

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble hat den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz mit US-Präsident Trump verglichen.

In Anspielung auf Äußerungen von Schulz über eine angebliche Spaltung der Gesellschaft warf er ihm zudem Populismus vor. Schäuble sagte dem Magazin "Der Spiegel", Schulz rede Deutschland in einer Art und Weise schlecht, wie es niemand tun dürfe, der Kanzler werden wolle. SPD-Vize Stegner und Fraktionschef Oppermann reagierten darauf, indem sie der Union angesichts gestiegener Umfragewerte für die SPD "nackte Panik" und "Hysterie" bescheinigten.



SPD-Generalsekretärin Barley wiederum warf ungenannten CDU-Abgeordneten vor, Gerüchte über Schulz zu verbreiten und eine Schmutzkampagne zu starten. Der CDU-Europaabgeordnete Reul kritisiert in einem Papier, das dem Deutschlandfunk vorliegt, Schulz' Amtsführung als EU-Parlamentspräsident und wirft ihm vor, Vertrauten Posten verschafft zu haben. Gerüchte oder Neuigkeiten enthält das Papier nicht.