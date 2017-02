Wahlkampf Schäuble vergleicht Schulz mit Trump

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble, CDU, hat dem Kanzlerkandidaten der SPD, Schulz, Populismus vorgeworfen.

Schäuble sagte dem Magazin "Der Spiegel", wenn Schulz seine Unterstützer 'Make Europe great again' rufen lasse, dann seien das fast dieselben Worte, die US-Präsident Trump verwende. Die Art, wie Schulz eine vermeintliche Spaltung der Gesellschaft beschwöre, folge der postfaktischen Methode des US-Wahlkampfs. Der Bundesfinanzminister sagte, es würde Schulz gut tun, wenn er - Zitat - "ein bisschen nachdenken würde statt auf Dampfplauderei zu setzen". In einer Zeit, in der weltweit die Versuchung durch den Populismus zugenommen habe, dürften Politiker nicht so reden wie der Kanzlerkandidat der SPD, so Schäuble.