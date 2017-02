Wahlkampf Scheuer (CSU) sieht große Übereinstimmung mit CDU

Die Unionsparteien sind nach den Worten von CSU-Generalsekretär Scheuer für die Bundestagswahl gut aufgestellt.

Er sehe in vielen Punkten große Übereinstimmung, sagte Scheuer in mehreren Interviews. Natürlich gebe es auch Unterschiede, aber die würden gemeinsam ausgehalten und akzeptiert. Mit Blick auf die von seiner Partei geforderte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen meinte Scheuer, man habe eine klare Beschlussfassung und diese sei Grundlage jeder Koalitionsverhandlung. Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn bezeichnete den Begriff Obergrenze als Wortklauberei. Man sei aber bei diesem Thema eng beieinander, sagte Spahn im Deutschlandfunk. - In München setzen CDU und CSU heute ihre Beratungen über die Eckpunkte ihres gemeinsamen Wahlprogramms fort.