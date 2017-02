Wahlkampf Schulz für mehr Geld in Bildung und Pflege - Gröhe treibt seine CDU an

"Von Steuersenkungen würden wieder mal am meisten nur die Reichen profitieren": SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

SPD-Kanzlerkandidat Schulz plädiert dafür, Haushaltsüberschüsse in Investitionen fließen zu lassen.

Das Geld müsse für Schulen, Infrastruktur, digitalen Ausbau und eine Besserstellung der Pflege verwendet werden, sagte Schulz auf einer SPD-Regionalkonferenz in Leipzig. Stattdessen strebe Finanzminister Schäuble mit den Milliardenüberschüssen Steuersenkungen an. Davon würden aber - Zitat - "wieder mal am meisten die Reichen" profitieren, erklärte Schulz weiter.



Derweil forderte Bundesgesundheitsminister Gröhe seine CDU auf, umgehend in den Wahlkampfmodus umzuschalten. Man müsse Schulz stellen und dessen Linkskurs sowie Faktenschwäche offenlegen, sagte Gröhe der "Bild"-Zeitung. Schließlich sei - so wörtlich - "keine Ahnung noch keine starke Meinung". Wenn Schulz etwa die Agenda 2010 zurückdrehen wolle, sei er auf dem Weg zu mehr Jobs ein "Geisterfahrer".