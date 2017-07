Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz stellt auf einer Parteiveranstaltung in Berlin Ideen zur Modernisierung Deutschlands vor.

Zu der Konferenz im Willy-Brandt-Haus wird auch der luxemburgische Außenminister Asselborn erwartet. Als zwei der inhaltlichen Schwerpunkte hatte Schulz vorab die Europa- und die Bildungspolitik genannt. Die Vorschläge sollen in Teilen über das von der SPD vor drei Wochen verabschiedete Wahlprogramm hinausgehen. Die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtete, Schulz wolle eine Art Deutschlandportal für Bürger und Unternehmen ankündigen, mit dessen Hilfe alle Formalitäten leicht und unbürokratisch rund um die Uhr abgewickelt werden können. Eine ähnliche Internet-Lösung stellte Bundekanzlerin Merkel auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Aussicht.