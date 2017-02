Wahlkampf Schulz nennt Punkte seiner arbeitsmarktpolitischen Agenda

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (dpa/Christian Charisius)

Der SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat einige arbeitsmarktpolitische Punkte genannt, die er im Falle eines Wahlsiegs umsetzen will.

So soll die Möglichkeit für Unternehmen eingeschränkt werden, Mitarbeiter befristet einzustellen. Schulz sagte auf einer SPD-Veranstaltung in Bielefeld, die SPD werde die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen abschaffen. Qualifizierungsangebote für Arbeitslose würden ausgebaut und die Mitbestimmung in den Betrieben gestärkt.



Schulz hat seit seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten Ende Januar das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt. Unter anderem die Union wirft ihm vor, dabei nicht konkret zu werden.