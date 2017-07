SPD-Kanzlerkandidat Schulz will die Flüchtlingskrise zum Wahlkampfthema machen.

Die Lage sei angesichts der hohen Zahl von Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa kämen, hoch brisant, sagte Schulz der Zeitung "Bild am Sonntag". Er verwies darauf, dass 2015 mehr als eine halbe Million Flüchtlinge weitgehend unkontrolliert nach Deutschland gelangt seien. Wenn jetzt nicht gehandelt werde, drohe sich die Situation zu wiederholen.



In der nächsten Woche will der SPD-Vorsitzende zu Gesprächen mit der italienischen Regierung über die Flüchtlingskrise nach Rom reisen. Schulz schlägt vor, dass andere EU-Staaten Italien gegen finanzielle Unterstützung Flüchtlinge abnehmen. Deutschland will er davon allerdings ausnehmen.