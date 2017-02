Wahlkampf Schulz will Hand an die "Agenda 2010" legen

In Bielefeld äußerte sich Schulz auf einer SPD-Veranstaltung zu seinen arbeitsmarktpolitischen Plänen. (dpa)

Der SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik für den Fall eines Wahlsiegs angekündigt.

Auf einer Parteiveranstaltung in Bielefeld schlug Schulz Änderungen der "Agenda 2010" vor. So wolle er unter anderem die Möglichkeiten für Unternehmen einschränken, Mitarbeiter befristet einzustellen. Außerdem solle das Arbeitslosengeld I länger gezahlt werden.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte die Pläne des SPD-Spitzenkandidaten. Kritik äußerte Unions-Fraktionsvize Fuchs. Er sprach in der "Rheinischen Post" von "Sozialpopulismus", der schädlich für den Arbeitsmarkt sei. Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, bezeichnete in der Zeitung "Die Welt" die Änderungspläne von Schulz als "kosmetisch".