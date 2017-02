Wahlkampf Spahn (CDU): Begriff Obergrenze ist "Wortklauberei"

Jens Spahn, Präsidiumsmitglied der CDU (imago stock&people / Sven Simon)

Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn rechnet mit einem kraftvollen Start der Unionsparteien in den Bundestagswahlkampf.

Beide Seiten wollten, dass Bundeskanzlerin Merkel Regierungschefin bleibe, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Sie stehe in diesen unruhigen Zeiten für einen klaren Kurs. Auf die Frage, warum die Union so lange für die Kür ihrer Kandidatin gebraucht habe, meinte Spahn, man habe sich zunächst inhaltlich mit Themen wie der inneren Sicherheit, der Leitkultur und der Flüchtlingspolitik verständigen müssen. Den Begriff der Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen nannte Spahn "Wortklauberei". In dieser Frage seien CDU und CSU ganz nah beieinander.



In München setzen die Unionsparteien heute ihre Beratungen über die Eckpunkte ihres gemeinsamen Wahlprogramms fort.