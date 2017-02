Wahlkampf SPD-Chef Gabriel beklagt Angriffe aus der Union gegen Schulz

Martin Schulz, der als Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten antreten soll und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld )

Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat vor einem Bundestagswahlkampf nach US-Vorbild gewarnt.

In Berlin sagte Gabriel, "Radikalität, Böswilligkeit und Unterstellungen", die in den Vereinigten Staaten üblich seien, dürften in Deutschland nicht einkehren. Er bezog sich dabei unter anderem auf Bundesfinanzminister Schäuble. Der CDU-Politiker hatte dem SPD-Kanzlerkandidaten Schulz in einem Interview des "Spiegel" Populismus vorgeworfen und ihn mit US-Präsident Trump verglichen. Zuvor war dem Deutschlandfunk eine Mail des CDU-Europaparlamentariers Reul zugespielt worden, die in einem neunseitigen Anhang Kritik an Schulz und dessen Amtsführung zusammenfasst.



Gabriel rief die SPD wörtlich dazu auf, "nicht in gleicher Münze" zu reagieren und von persönlichen Angriffen abzusehen.