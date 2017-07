Der Städte- und Gemeindebund hat die großen Parteien davor gewarnt, im Bundestagswahlkampf teure Versprechungen zu machen.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Finanzierung von Milliardenprogrammen in der Familienpolitik müsse nachhaltig gesichert sein. Landsberg kritisierte unter anderem die Forderung von CDU und CSU, Familien beim Kauf eines Eigenheims die Grunderwerbssteuer ganz oder teilweise zu erlassen. Damit gingen den Ländern Einnahmen verloren. Gleiches gelte für die Forderungen von Union und SPD nach einem Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschulkindern. Schon bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz seien auf den Kosten andere sitzen geblieben.



In Berlin haben CDU und CSU am Mittag ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgelegt. Zu den Kernpunkten gehören Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren sowie eine Anhebung des Kindergelds um zunächst 25 Euro.