Die SPD-Politikerin Esdar hat fehlende Kernbotschaften ihrer Partei im Bundestagswahlkampf kritisiert.

Die späte Benennung des Kanzlerkandidaten Schulz sei nicht der größte Fehler gewesen, sagte Esdar im Deutschlandfunk mit Blick auf den Bericht einer externen unabhängigen Beratergruppe über Versäumnisse der SPD im Bundestagswahlkampf. "Entscheidend ist die Frage, wie betten wir eine Kanzlerkandidatur in eine Programmatik ein, um deutlich zu machen, wo wir hinwollen." Klare inhaltliche Vorstellungen hätten bei der SPD aber gefehlt. Eine Erneuerung der Partei müsse vor allem in den Kernfragen erfolgen - in der Arbeitswelt, in der Friedenspolitik und beim Sozialstaat. Dass als eine Schlussfolgerung aus dem Bericht die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 schon 2019 erfolgen soll, wies Esdar zurück. Das stehe noch nicht fest.



In dem Bericht der Beratergruppe wird unter anderem kritisiert, dass die Partei die Kandidatenfragen lange offen gelassen hatte. Die SPD sei nicht kampagnenfähig gewesen, auch sei nicht erkennbar gewesen, wofür sie stehe. Ein anderes Ergebnis der Analyse ist, dass es in der Parteizentrale einen Mangel an klaren Führungsstrukturen und zu wenig Teamarbeit gegeben hat.



SPD-Generalsekretär Klingbeil drängt angesichts der Ergebnisse des Berichts auf umfassende Reformen. Die Partei müsse offen und ehrlich mit ihren Fehlern umgehen, sagte Klingbeil in Berlin. Die SPD strebe eine langfristige Planung und ein geordnetes Verfahren zur Bestimmung ihres Spitzenkandidaten an. Dies müsse künftig früher als bisher geschehen. Die ständigen Strategiewechsel bezeichnete Klingbeil als falsch.



Er sprach sich dafür aus, die Parteizentrale anders zu organisieren und eine neue Führungskultur zu erarbeiten. Im Willy-Brandt-Haus gebe es strukturelle Defizite. Auf Nachfrage erklärte Klingbeil, die aktuellen Gremien seien für zwei Jahre gewählt. Dabei bleibe es erst einmal. Die SPD-Vorsitzende Nahles erklärte, die Partei werde ihre Kanzlerkandidaten künftig früher nominieren. Bei dem Thema habe man mehr als einmal denselben Fehler gemacht.



Bei der letzten Bundestagswahl war das Ergebnis mit 20,5 Prozent für die Sozialdemokraten so schlecht wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik.

